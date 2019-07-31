Полиция Гонконга предъявила обвинения 44 участникам массовых протестов

По предварительным данным, местное законодательство предусматривает до 10 лет лишения свободы за участие в подобных акциях.

Полиция Гонконга обвинила 44 радикальных активистов, задержанных 28 июля, в принятии участия в уличных беспорядках, пишет газета The Standard.

Как уточняется, задержанных также обвиняют в агрессивном поведении в отношении правоохранителей и блокировании дорог.

— В Западном округе на острове Гонконг имело место незаконное собрание, во время которого протестующие блокировали дороги. Они возводили баррикады с помощью зонтов, досок и бамбуковых палок, разбирали кирпичи на тротуарах, дорожные ограждения, нанесли ущерб вывескам и фонарным столбам, атаковали полицейских опасными предметами, — отметили в сообщении.

По предварительным данным, местное законодательство предусматривает до 10 лет лишения свободы за участие в подобных акциях. Дальнейшую судьбу обвиняемых должны определить на заседании суда, которое состоится 31 июля.

Напомним, в Гонконге уже больше месяца не утихают беспорядки, связанные с продвижением закона об экстрадиции. Акции продолжились 1 июля, когда демонстранты взяли штурмом здание парламента, на ремонт которого теперь потребуется более семи миллионов долларов США.