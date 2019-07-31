Синдзо Абэ прокомментировал ракетные испытания в КНДР

К настоящему моменту нет оснований для заявлений о том, что запуски КНДР отразились на безопасности Японии, однако страна продолжает сотрудничать с США по вопросам прошедших испытаний. Об этом рассказал премьер-министр страны Синдзо Абэ.

— У нас нет подтверждений, что [ракетные испытания] оказали влияние на безопасность нашей страны. Мы продолжаем тесное взаимодействие, в том числе с США, — цитирует политика агентство Kyodo.

Напомним, ранее Южная Корея сообщила, что Пхеньян провёл запуск двух ракет в направлении Японского моря. Позднее стало известно, что они не достигли территориальных вод Японии. В Стране восходящего солнца новость о запуске встретили с "крайним сожалением".