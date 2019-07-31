Искусственная волна травмировала 44 человек в китайском аквапарке — видео

Множество травм объясняется наличием у посетителей бассейна спасательных жилетов и кругов, которые не позволили им вовремя сгруппироваться.

По меньшей мере 44 человека пострадали в бассейне с искусственной волной в аквапарке города Лунцзин Яньбянь-Корейского автономного округа китайской северо-восточной провинции Цзилинь (Гирин). Об этом говорится в сообщении властей населённого пункта.

Инцидент произошел 29 июля в 9:40 по мск, когда в бассейне прошла слишком высокая для такого места искусственная волна.

Посетители, находившиеся в воде, получили множество травм, поскольку многие из них были в спасательных жилетах или со спасательными кругами и не успели вовремя предпринять какие-либо действия для защиты. Из-за напора воды люди натыкались не только друг на друга, но и на стенки бассейна, отлетая от них.

Исходя из данных предварительного расследования, причиной происшествия стала подача слишком большого напора воды в генератор волн.

В больницах до сих пор пребывают два человека с переломами ребер, один человек с переломами нижних конечностей и двое — с сильными ушибами. Остальные 39 человек уже выписаны.