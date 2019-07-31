В тушении лесных пожаров в Якутии задействовано около 800 человек

Около 800 человек задействованы в тушении лесных пожаров в Якутии, где площадь возгорания превысила 1,1 миллиона гектаров. Соответствующее заявление опубликовали на сайте местного Министерства экологии.

— К тушению пожаров привлечено 788 человек, в том числе 151 работник службы наземной охраны лесов, 332 парашютиста и десантника-пожарных, 19 работников лесничества. Мобилизовано 273 человека из числа местного населения, 13 работников МЧС, задействовано 72 единицы техники, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что к настоящему моменту зафиксировано 24 очага возгорания общей площадью 1,4 тысячи гектаров. При этом ряд очагов местные власти решили не ликвидировать из-за их отдалённого местоположения.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что основной причиной пожаров в сибирских лесах является природный фактор — сухие грозы.

Напомним, площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,7 миллиона гектаров. Режим ЧС введён на территории пяти регионов.