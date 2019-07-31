Лайф публикует видео с места взрыва газа в частном доме под Тюменью

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места взрыва газа в частном доме в посёлке Боровский Тюменской области, где погибли два человека.

На кадрах видно, как на месте ЧП в воздух высоко поднимается пламя, а сам дом, где случился инцидент, оказался разрушен. При этом, жители соседних домов также почувствовали сильную взрывную волну.

Ранее Лайф рассказывал, что в посёлке Боровский Тюменской области произошёл взрыв газа в частном доме, в результате которого погиб мужчина и десятилетний ребёнок.