Вода остаётся почти в двух тысячах домов Иркутской области

После второй волны паводка вода остаётся в 1730 домах, находящихся в 26 населённых пунктах Иркутской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России.

— По состоянию на 07:00 (02:00 мск) в 26 населённых пунктах остаются подтопленными 1 тыс. 730 домов с населением 3 тыс. 51 человек, из них 934 ребёнка, 2 тыс. 308 приусадебных участков, три социально значимых объекта, один автомобильный мост в городе Байкальске на реке Солзан, 13 участков автомобильных дорог,— цитирует сообщение ТАСС.

Также в ведомстве сообщили, что участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" по-прежнему остаётся перекрытым из-за повышения уровня воды в реке Ия.