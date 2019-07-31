Трамп уверен, что США и Россия заключат сделку в области контроля вооружений

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу C-Span выразил уверенность, что Москва и Вашингтон в конечном счёте подпишут соглашение в области контроля над вооружениями.

— Я думаю, мы собираемся в конечном итоге заключить сделку с Россией в сфере контроля над вооружениями, — заявил Трамп.

Он также выразил мнение, что сегодня Пекин пытается догнать в данном вопросе Москву и Вашингтон.

Ранее помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что США выйдут из Договора о РСМД 2 августа. При этом договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), по его мнению, скорее всего, не будет продлён.