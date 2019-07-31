Профессор из США рассказал о поражении Штатов в борьбе с Россией за Арктику

По его словам, Москва имеет перед Вашингтоном колоссальное преимущество, тогда как у американской стороны на горизонте одни проблемы.

Усовершенствованная арктическая стратегия США является шагом вперед в борьбе с Россией и Китаем, однако Вашингтон в то же время заметно проигрывает Москве и Пекину. Об этом сообщает профессор Школы международных исследований при Университете Джона Хопкинса в США Хал Брэндс в статье для Блумберга.

По его словам, Россия наращивает свою мощь в данном регионе, устанавливая контроль над ключевыми морскими маршрутами, в частности над Северным морским путём. При этом Китай также включается в борьбу за Арктику, что проявляется в инициативе "Один пояс — один путь".

Профессор полагает, что Берингов пролив имеет перспективу стать Персидским заливом будущего, оказывающим на международную обстановку большое влияние. И здесь США ничего не может противопоставить России.

При этом, как поясняет Брэндс, США начинают осознавать значение Арктики. Пентагон в ответ на активность РФ собирается проводить в регионе больше учений, планирует снарядить экспедиционные бригады морпехов, а также усилить сотрудничество с союзниками для обеспечения безопасности морских путей.

Однако, как указывает американский профессор, Вашингтон вполне может столкнуться с проблемами в связи с большой пропастью "между целями и ресурсами".

Брэндс уточняет, что российская сторона имеет в регионе 14 ледоколов и шесть баз, у КНР гораздо меньше возможностей, однако страна активно работает в данном направлении. У США есть два старых ледокола, непригодных к использованию в Арктике. Кроме того, американская инфраструктура за Полярным кругом сильно устарела и требует больших финансовых вливаний.

США также могут испытать проблемы в диалоге с союзниками, как, например, принципиальное мнение Канады на счёт Северо-Западного прохода в Арктике, который эта страна считает своими территориальными водами. В то же время Вашингтон руководствуется в отношении пути нормами международного права, более выгодными для его планов.

Ещё одна проблема — несоответствие стратегии в Арктике климатической политике США. Вашингтон отказывается от помощи союзникам в данном вопросе, однако неустанно обвиняет Китай в климатических изменениях, заявляя о подрыве конкурентоспособности американской стороны в Арктике. Таким образом, позиция Вашингтона ставит страну в невыгодное положение, что обязательно скажется на её будущем, констатирует профессор.