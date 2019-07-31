На Украине увидели угрозу Зеленскому из-за отмены парада на День независимости

Способствовать этому может предыдущая власть через альтернативную акцию, которая может перерасти в беспорядки.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить опасность из-за "нового формата" празднования Дня независимости страны и отмены военного парада в этот день. Об этом заявил украинский телеведущий Владимир Быстряков в эфире телеканала ZIK.

По его мнению, организовать попытку военного свержения Зеленского могут те, кто имели раньше отношение к власти, а поспособствовал этому лично Пётр Порошенко, который наградил медалями большое количество "людей в военной форме".

— Поэтому абсолютно не исключено военное вмешательство в это всё дело. До сих пор у нас армия была вне политики, но я боюсь, как бы этим празднованием 24 августа не началась новая волна насилия. Эти люди, которые были вышиблены из политики, они так просто свои кресла не отдадут — слишком много на них и преступлений, и крови, — заявил Быстряков.

Телеведущий также поделился мнением, что начаться это может на альтернативной акции, которая перерастёт в массовые беспорядки.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что в этом году на День независимости жителей страны ожидает "шествие достоинства" с Владимиром Зеленским во главе.