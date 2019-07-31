В ДТП в Алтайском крае погибли два человека — фото

В результате ДТП в Алейском районе Алтайского края погибли два человека, ещё два пострадали. В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места аварии.

На кадрах можно увидеть, как получивший серьёзные повреждения автомобиль вылетел с дороги. По данным регионального УГИБДД РФ, водитель иномарки Toyota Mark II не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

Погибшими оказались двое мужчин 2001 и 1998 годов рождения. Водитель 2000 года рождения и пассажир 2001 года рождения госпитализированы.