В ДТП в Алтайском крае погибли два человека — фото

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Фото © LIFE

В результате ДТП в Алейском районе Алтайского края погибли два человека, ещё два пострадали. В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места аварии.

<p>Фото © LIFE</p>

На кадрах можно увидеть, как получивший серьёзные повреждения автомобиль вылетел с дороги. По данным регионального УГИБДД РФ, водитель иномарки Toyota Mark II не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

Погибшими оказались двое мужчин 2001 и 1998 годов рождения. Водитель 2000 года рождения и пассажир 2001 года рождения госпитализированы.

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