Москвичей ожидает прохладное завершение июля

В последний день июля в Москве ожидается облачная погода с порывистым ветром, местами небольшие дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Дневная температура в столице составит от 12 до 14 градусов тепла, ночью похолодает до 8–10 градусов.

В области днём воздух прогреется до 15 градусов, а ночью столбики термометров покажут от 5 до 10 градусов со знаком плюс.

Порывы северо-западного ветра могут достигнуть 17 м/с. Вероятность осадков в ночные часы сохраняется. В регионе будет действовать жёлтый уровень опасности из-за сильного ветра с дождями. Атмосферное давление составит 737 мм от рт. ст.

Ранее Лайф рассказывал, когда, согласно прогнозу синоптиков, в столичный регион вернётся тепло.