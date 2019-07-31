В Киеве призвали "убивать всех", кто взял в руки оружие в Донбассе

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Фото © Facebook / ВМС ЗС України

Он считает, что стране, в которой жертвами конфликта стали более 15 тысяч человек, нельзя договариваться с Россией.

Первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша в эфире телеканала "112 Украина" заявил о необходимости решения конфликта в Донбассе "милитарным путём".

Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. Есть милитарный путь. Убивать всех, кто взял в руки оружие. Если кто-то — коллаборанты, то пожалуйста — чемодан — вокзал — Россия, — высказал своё мнение Голомша.

Замгенпрокурора Украины подчеркнул, что внешняя и внутренняя политика страны требуют "большей жестокости".

Вопросом урегулирования конфликта в Донбассе занимается минская контактная группа, согласовавшая перемирие после гибели пожилой жительницы Горловки, ставшей первой жертвой обстрелов ВСУ при президентстве Владимира Зеленского. После вступления в силу соглашения о прекращении обстрелов в ДНР заявили о его срыве Вооружёнными силами Украины.

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