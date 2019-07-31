Глава Якутии взял под личный контроль тушение лесных пожаров в регионе

176

Фото © Flickr/bertknot

Глава Якутии Айсен Николаев взял под личный контроль ситуацию с лесными пожарами в регионе. Об этом он сообщил в посте в "Инстаграме".

Внимательно и с особой тревогой слежу за ситуацией с лесными пожарами в республике, — написал Николаев, уточнив, что для тушения возгораний задействованы 790 человек и 84 единицы техники.

Работа продолжается, и противопожарная ситуация находится под моим личным контролем, — подчеркнул глава Якутии.

Накануне глава Правительства РФ Дмитрий Медведев провёл совещание с вице-премьерами. На нём обсуждалась ситуация с лесными пожарами. Премьер поручил главам регионов лично контролировать ситуацию, назвав сложным прогноз по лесным пожарам в Сибири.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×