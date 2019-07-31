"Суперджет" совершил экстренную посадку в Самаре из-за неисправности двигателя

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Фото © VK / azimut_avia

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут", следовавший из Краснодара в Тюмень, экстренно приземлился в Самаре. На борту воздушного судно было 97 пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Приволжской транспортной прокуратуры.

Причиной внеплановой посадки стала неисправность двигателя самолёта, который вибрировал.

На борту — 97 пассажиров, самолёт благополучно приземлился в 03:17 (02:17 мск), — уточнила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

Отмечается, что пассажиры находятся в здании аэропорта. Они ожидают замены борта, чтобы продолжить путь.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.

Ранее Лайф сообщал, что у SSJ 100 авиакомпании "Якутия" во время рейса треснуло лобовое стекло.

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