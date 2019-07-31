Спасатели взяли на буксир яхту, потерявшую ход в Белом море

Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" взяло на буксир яхту "Крейсер", которая ранее подала сигнал бедствия. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Морской спасательный подцентр Архангельска.

Как уточняется, судно ведёт яхту на буксире к приёмному бую порта Архангельск. Там она станет на якорь.

— С людьми на яхте всё в порядке, пострадавших нет, — рассказал собеседник агентства.

Напомним, яхта "Крейсер" начала дрейфовать в Белом море из-за неполадок с винтом, на который что-то намоталось. Изначально судно не удавалось взять на буксир из-за непогоды.