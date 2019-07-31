В Красноярском крае авиация МЧС начала тушить лесные пожары

Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка ведомства сообщает ТАСС.

— Авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров, — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Как уточнили в пресс-службе краевого Министерства лесного хозяйства, на севере региона при тушении лесных пожаров задействовали самолёт МЧС Бе-200. Воздушное судно произвело три слива воды на кромку сложного возгорания в Богучанском районе.

По данным регионального лесопожарного центра на 5:00 мск, в Красноярском крае горит 1,068 миллиона гектаров тайги. Доступ людей в леса ограничен, продолжает действовать режим ЧС.

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