СК начал проверку после гибели людей при взрыве газа в частном доме под Тюменью

Сотрудники СУ СКР по Тюменской области начали доследственную проверку после взрыва газа в частном доме в посёлке Боровский, в результате которого погибли 10-летний ребёнок и 58-летний мужчина.

— В настоящее время следователями и криминалистами регионального Следственного управления Следственного комитета России проводится осмотр места происшествия, а также устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, сообщение о ЧП в частном доме в Тюменской области поступило в экстренные службы в 3:00 мск. В результате взрыва газа и последовавшего пожара здание было разрушено. Лайф публиковал видео с места происшествия.