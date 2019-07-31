Вице-мэр Якутска вышел из-под стражи, но отправился под домашний арест

Новая мера пресечения сроком на три месяца месяца и шесть суток будет действовать до 5 ноября этого года.

Якутский городской суд отпустил из-под стражи под домашний арест ранее отстранённого от должности заместителя мэра Якутска Василия Гоголева и руководителя строительной компании "Утум+", которые проходят по делу о взятках. Об этом сообщает ЯСИА.

Согласно информации издания, в суде защита ходатайствовала о смягчении меры пресечения и замене заключения на домашний арест, поясняя, что Гоголев был отстранён от работы и не сможет оказать влияние на ход следствия. Кроме того, адвокат вице-мэра настаивал на том, что Гоголев имеет серьёзные заболевания, а поэтому не может содержаться в СИЗО.

Несмотря на то что на суде отметили отсутствие медицинского заключения по данному вопросу, просьба защиты была поддержана прокуратурой. При этом судья добавил, что преступление, которое инкриминируют обвиняемому, относится к особо тяжким.

Напомним, что заммэра Якутска был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В частности, по данным следствия, Гоголев получил от строительной компании "Строй-академия" права на недвижимость площадью 1491 квадратный метр в строящемся жилом доме на сумму 114 миллионов рублей.

В обмен на это чиновник якобы выдал разрешение на увеличение этажности здания (с 13 до 16 этажей) и отклонение от предельных параметров при строительстве. Двое других фигурантов дела — Татьяна Самсонова и Георгий Карамзин — обвиняются в посредничестве.