Вице-мэр Якутска вышел из-под стражи, но отправился под домашний арест

Якутский городской суд отпустил из-под стражи под домашний арест ранее отстранённого от должности заместителя мэра Якутска Василия Гоголева и руководителя строительной компании "Утум+", которые проходят по делу о взятках. Об этом сообщает ЯСИА.
Согласно информации издания, в суде защита ходатайствовала о смягчении меры пресечения и замене заключения на домашний арест, поясняя, что Гоголев был отстранён от работы и не сможет оказать влияние на ход следствия. Кроме того, адвокат вице-мэра настаивал на том, что Гоголев имеет серьёзные заболевания, а поэтому не может содержаться в СИЗО.
Несмотря на то что на суде отметили отсутствие медицинского заключения по данному вопросу, просьба защиты была поддержана прокуратурой. При этом судья добавил, что преступление, которое инкриминируют обвиняемому, относится к особо тяжким.
Напомним, что заммэра Якутска был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В частности, по данным следствия, Гоголев получил от строительной компании "Строй-академия" права на недвижимость площадью 1491 квадратный метр в строящемся жилом доме на сумму 114 миллионов рублей.
В обмен на это чиновник якобы выдал разрешение на увеличение этажности здания (с 13 до 16 этажей) и отклонение от предельных параметров при строительстве. Двое других фигурантов дела — Татьяна Самсонова и Георгий Карамзин — обвиняются в посредничестве.
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