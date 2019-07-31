В Туве после гибели 10 человек на переправе построили новый мост

Глава региона отметил, что жизнь в селе не стоит на месте, а идёт вперёд. Он уточнил, что люди сплотились в трудную минуту.

В Туве жители села Шуй построили новый мост через реку, в которой при переправе из-за поломки двигателя УАЗа погибло 10 человек. Об этом в посте в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

На днях он встретился с родственниками и близкими погибших в страшном ДТП. Он отметил, что, несмотря на беду, у людей не опустились руки, "они не впали в отчаяние и не стали заливать горе алкоголем".

— Скорее наоборот — в трудную минуту они сплотились и поддерживают друг друга. Это очень отрадно. Бай-тайгинцы дружно и слаженно построили новый мост, цех по переработке шерсти, обеспечивают себя свежеиспечённым хлебом, держат большое поголовье скота, — рассказал глава Тувы.

Кара-оол отметил, что жизнь в селе "не стоит на месте, а кипит, идёт вперёд".

Напомним, 12 июля в Туве при попытке пересечь реку вброд опрокинулся УАЗ. В результате десять человек, в том числе семеро детей, погибли. Причиной страшного ДТП стала поломка двигателя.

По словам главы республики Шолбана Кара-оола, в автомобиле находилось 14 человек. Они ехали на свадьбу и везли с собой четырёх живых баранов. Перед въездом в реку двух человек высадили из машины. Впоследствии ещё двоим удалось спастись.