Опрос: Россиянки считают себя умными, а не красивыми

Больше всего женщины оказались недовольны своим весом. А вот среди любимых черт выделяется рост.

Россиянки больше оценивают свой ум, нежели красоту. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса Mail.ru.

Треть женщин (31%) отметили свой ум, в то время как красивыми себя назвали только 13% опрошенных. Столько же считают, что у них среднестатистическая внешность, а 19% назвали себя обычными.

Больше всего россиянки оказались недовольны свои весом (32%). Каждой пятой (20%) не нравятся её зубы, 19% нашли недостатки в фигуре. В свою очередь опрошенные довольны своим ростом (24%), силуэтом (23%) и волосами (21%). 13% респонденток признались, что не выходят на улицу без макияжа.

В опросе приняли участие 14 419 пользовательниц проекта "Леди Mail.ru" в возрасте от 18 до 55 лет.