Иркутский губернатор ответил на слова об "экологическом Чернобыле" в регионе

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не согласился со словами об "экологическом Чернобыле" в регионе. Он утверждает, что делать подобные заявления по ситуации с токсичными отходами "Усольехимпрома" безответственно.

Ситуацию на полуразрушенном заводе "Усольехимпром" в Иркутской области с Чернобылем сравнила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. В корпусах предприятия, уже прекратившего работу, до сих пор находятся ёмкости с опасными химикатами. При этом рядом течёт река Ангара. Радионова отметила, что фактически "это территория экологической катастрофы" и необходимо скорее утилизировать отходы, чтобы не получить "экологический Чернобыль".

— В сегодняшней ситуации бросаться такими фразами безответственно. Есть отходы, связанные со ртутью с предприятия, которое закончило свою работу более 40 лет назад. Почему до меня никто не занимался утилизацией этих отходов, я ответить не могу, — сказал губернатор в интервью РБК.

Левченко же отчитался, что после начала работы на посту главы региона он поставил задачу заняться ситуацией с опасными отходами, был разработан и выбран вариант по утилизации. Власти обратились в Минприроды, чтобы строить объект на условиях софинансирования, однако пока не получили ответа.