В Москве ограбили известного визажиста-андрогина Жимжима

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Фото © Instagram/igorzhimzhim

Злоумышленники украли у потерпевшего телефон и с помощью мобильного приложения сняли деньги со счёта.

Популярный столичный визажист-андрогин Игорь Жимжим был ограблен в своей квартире на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Согласно информации издания, специалист в области макияжа во вторник, 30 июля, обратился в отделение полиции с заявлением о краже. По словам визажиста, в ночь с понедельника на вторник группа неизвестных вломилась в его квартиру на улице Рождественской и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрала у него мобильный телефон.

Впоследствии со счетов Жимжима, по-видимому, с помощью установленного в смартфоне мобильного банковского приложения была снята денежная сумма в размере 40 тысяч рублей.

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