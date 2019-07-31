В Москве ограбили известного визажиста-андрогина Жимжима

Злоумышленники украли у потерпевшего телефон и с помощью мобильного приложения сняли деньги со счёта.

Популярный столичный визажист-андрогин Игорь Жимжим был ограблен в своей квартире на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Согласно информации издания, специалист в области макияжа во вторник, 30 июля, обратился в отделение полиции с заявлением о краже. По словам визажиста, в ночь с понедельника на вторник группа неизвестных вломилась в его квартиру на улице Рождественской и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрала у него мобильный телефон.

Впоследствии со счетов Жимжима, по-видимому, с помощью установленного в смартфоне мобильного банковского приложения была снята денежная сумма в размере 40 тысяч рублей.