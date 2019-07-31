В Челябинске ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с бывшим замгубернатора

Также ухудшилось состояние ещё одной пострадавшей — 19-летней девушки. Она находится в коме.

Состояние пострадавшего в ДТП с участием экс-замгубернатора Челябинской области ухудшилось, после чего ему была проведена операция. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

— Пострадавший, транспортированный из-за ухудшения состояния накануне вечером из Миасса в Челябинскую областную больницу, прооперирован, — говорится в сообщении.

Состояние ещё одной пострадавшей, 19-летней девушки, также ухудшилось. Она находится в коме с тяжёлыми повреждениями мозга. Третий пострадавший в аварии был прооперирован в Екатеринбурге. Сам бывший чиновник Андрей Косилов заявил о готовности помочь в перевозке пострадавших в Москву, но медики объяснили, что их состояние не позволяет сделать этого.

Напомним, что автомобиль экс-замгубернатора Челябинской области Косилова выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Vesta, в котором находились три человека. В отношении него было возбуждено уголовное дело.