В Башкирии бойцовая собака покусала четырёхлетнюю девочку

Малышка была госпитализирована с рваной раной бедра, ей провели операцию, она находится в отделении детской хирургии.

В Стерлитамаке бойцовая собака напала на четырёхлетнюю девочку и покусала её. Степень тяжести травм, полученных ребёнком, выясняют правоохранители, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД Башкирии.

Информация о нападении стаффордширского терьера на малышку появилась в группе "Подслушано в Стерлитамаке" в социальной сети "ВКонтакте". По словам очевидцев, это произошло 29 июля. Собака была без поводка и намордника, её сопровождал пьяный хозяин.

Девочка была госпитализирована с рваной раной бедра, ей провели операцию. Её родители подали заявление в полицию.

— Устанавливается степень тяжести травм, причинённых здоровью ребёнка, по итогам проверки будет принято процессуальное решение, — приводит агентство заявление пресс-службы республиканского МВД.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак. В перечень вошло 12 пород и их метисы, которые генетически обладают качествами агрессии и силы.