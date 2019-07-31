Суд приговорил к пожизненному сроку забайкальца, убившего пасынка мухобойкой

Мужчина избивал ребёнка руками и мухобойкой, а потом бросил об пол за отказ выполнить его требования.

Забайкальский краевой суд приговорил Владимира Паукова к пожизненному лишению свободы за убийство пятилетнего пасынка. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, многократно судимый Пауков в состоянии алкогольного опьянения захотел научить ребёнка читать, пока его мать была на работе. После того как мальчик отказался выполнять требования отчима, тот избил его руками и мухобойкой, а также несколько раз бросил об пол. Малыш скончался на месте.

Кроме того, установлено, что Пауков истязал свою гражданскую жену 1993 года рождения и не позволил ей вызвать скорую для сына. В ходе расследования удалось выяснить, что мужчина также причастен к трём кражам в городе Балей в 2017 и 2018 годах.