"Человечище!" Ди Каприо высказался о лесных пожарах в Сибири

Леса горят на площади более 2,7 миллиона гектаров. В пяти регионах России введён режим ЧС.

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо высказал тревогу по поводу лесных пожаров в Сибири и других регионах планеты. Свой пост в социальной сети "Инстаграм" лауреат премии "Оскар" сопроводил кадрами возгораний.

— Огромные пожары в Гренландии, Сибири и на Аляске производят столбы дыма, которые можно увидеть из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что эти пожары выделили столько углекислого газа за месяц, сколько вся Швеция — за год, — цитирует издание "Дни.ру" слова актёра.

На пост Ди Каприо обратили внимание русскоязычные пользователи "Инстаграма". Они стали благодарить звезду.

"Спасибо, Лео!!! Мы не забудем", "Спасибо большое, прям человечище!" — написали в комментариях к посту Ди Каприо.

Как сообщал Лайф, из-за лесных пожаров в Сибири в пяти регионах России введён режим ЧС. В Красноярск для проверки ситуации с возгораниями вылетел глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.