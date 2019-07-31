Около 70% россиян готовы променять семью на работу

Более 5% жителей России согласны полностью отказаться от семьи ради работы, при этом 68% выразили готовность меньше времени проводить с родными в том случае, если это приведёт к карьерному росту и повышению заработной платы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проводимого среди 9060 жителей России порталом по поиску работы "Зарплата.ру".

При этом среди женщин доля тех, кто может забыть о семье, меньше (67%), чем у мужчин (72%).

Кроме того, больше 40% жителей России вынуждены часто отказываться от времяпрепровождения с семьёй ради работы, при этом 15% респондентов это устраивает. 43% хотели бы исправить эту ситуацию, однако не имеют возможности. В то же время 42% твёрдо намерены в ближайшем будущем уделять больше времени семье.

Также во время опроса больше половины россиян (53%) признались, что они знакомы со случаями, когда карьера одного из супругов разрушала семью.

Ранее Лайф писал, что всё больше российских женщин стали создавать семьи и рожать первого ребёнка после 30 лет. Это связано с тем, что девушки повторяют западный стиль жизни: сначала получают одно-два образования, затем делают карьеру и только после этого обзаводятся мужем и детьми.