Врач рассказала о самых бесполезных лекарствах

По словам специалиста, витамин D имеет хорошую доказательную базу, но перед его приёмом нужно сдать анализы.

Некоторые препараты для лечения простудных заболеваний способны не только не принести пользу, но и нанести вред. Об этом рассказала врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с "Вечерней Москвой".

— Самое бесполезное средство — всё, что касается иммуномодуляторов и иммуностимуляторов. Потому что на самом деле реальных снижений иммунной системы очень мало, это уже давно доказано, — отметила медик.

По словам врача, россияне бесконтрольно принимают и антибиотики. Медик не советовала покупать их при первых же симптомах болезни. То же самое касается и нестероидных препаратов, которые способны нанести вред желудку и почкам.

Доктор посоветовала принимать витамин D, отметив, что у него есть хорошая доказательная база. Но перед приёмом необходимо сдать анализы и проконсультироваться со специалистом.