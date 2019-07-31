Сайт ГИБДД упал после публикации карты со всеми дорожными камерами

147

Скриншот © Сайт ГИБДД

Сайт ГИБДД перестал работать вскоре после того, как для пользователей был открыт интерактивный раздел с информацией обо всех средствах фото- и видеофиксации на дорогах страны.

Уважаемые посетители сайта, в настоящее время ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта МВД России, — сказано в сообщении, которое высвечивается на главной странице портала.

По всей видимости, желающих узнать адреса расположения камер на дорогах страны оказалось слишком много.

Как писал Лайф, для получения информации о размещении на дорогах средств фото- и видеофиксации пользователям необходимо выбрать регион, а затем найти на интерактивной карте интересующую область.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×