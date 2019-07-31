Адвокат украинских моряков назвал возможные сроки их возвращения на родину

Россия может отпустить задержанных моряков после того, как Украина предоставит определённые письменные гарантии.

Украинские моряки, которых задержали в Керченском проливе в ноябре прошлого года, могут вернуться на родину до октября — под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на адвоката моряков Николая Полозова.

Юрист отметил, что моряки продолжат фигурировать в следственных и судебных действиях после возвращения на Украину. По словам другого источника издания, Россия может отпустить задержанных после того, как получит определённые письменные гарантии от Украины.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Украинцы будут находиться под арестом до конца октября.

Ранее на Украину вернулась собака-моряк, "участвовавшая" в керченской провокации.