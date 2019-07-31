Потребительскую корзину могут разделить на мужскую и женскую

Примечательно, что по итогам разработок экспертов продовольственные корзины также существенно "потяжелели" по сравнению с нынешними.

Специалисты Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологий предложили разделить потребительскую корзину относительно пола и возраста россиян. Об этом сообщает газета "Известия".

Согласно предложению экспертов, все разработанные корзины предполагают большее количество продуктов, чем предусмотрено нынешними нормативами. Так, годовая корзина для взрослого весила 808 килограммов, а новые — 980 килограммов для мужчин и 837 килограммов для женщин.

В частности, были изменены порции мяса, рыбы, молочных продуктов и свежих овощей. Все эти показатели были увеличены на 4–44% в зависимости от продукта, гендера и возраста потребителя. Так, больше всего "потяжелели" порции рыбы (25–44%) и яиц (25–36%).

Кроме того, в новых корзинах возросло и количество фруктов. Для пенсионеров их увеличили вдвое, для детей — на 17%, а для трудоспособных граждан — на 50–100%.

По информации издания, предложения ФИЦ питания и биотехники были разосланы всем потенциально заинтересованным ведомствам. Рассмотреть инициативу планируется на одном из ближайших заседаний рабочей группы.

Ранее Лайф писал, что минимальный набор продуктов питания за пять лет подорожал на 35%.