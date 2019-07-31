В Москве пассажиры отказались лететь на "боинге", из которого их дважды выводили

Люди утверждают, что им не назвали причины задержки рейса. Позже в авиакомпании "Россия" объяснили, что это произошло из-за анонимного сообщения с угрозами.

В Шереметьево вылет самолёта Boeing 777-300 авиакомпании "Россия" в Хабаровск задержали на несколько часов. Пассажиры рассказали, что им причину задержки не сообщили.

— Неисправность со светом была, то есть постоянно свет моргал, нам не объясняли, почему он моргает, и в принципе, что вообще происходит. На этом закончилась наша первая посадка. И второй раз, когда нас снова пустили, всё так же продолжилось: свет так и моргал, только уже вдобавок к этому в салоне был запах жжённого чего-то, провода там или что-то такое. Плюс к этому неприятный звук в салоне, как будто когда машина не заводится, — рассказала Лайфу Виктория Шпакова.

По словам девушки, бортпроводники никак не пытались успокоить пассажиров и не озвучивали "даже самую глупую версию".

— И было просто не по себе, жутко. Мы не сдали билеты, нам не удалось их сдать, — поделилась девушка.

По её словам, представители авиакомпании предлагали клиентам лететь в Хабаровск тем же бортом, из которого дважды выводили людей.

— Нам сказали: "Вы же по доброй воле покинули рейс", поэтому ни у кого не приняли билеты и всем пришлось покупать новые, — уточнила Виктория.

По словам девушки, от полёта отказалось порядка 50 человек, в том числе и она сама. Пассажиры решили подать жалобу и в дальнейшем намерены подать в суд.

В итоге тот самый борт вылетел из Москвы около шести утра 31 июля, хотя должен был отправиться в Хабаровск в 21:00 30 июля. С минуты на минуту он должен приземлиться в аэропорту.

Позже в авиакомпании "Россия" объяснили, что рейс задержали из-за анонимного сообщения с угрозами. После тщательной проверки служб безопасности самолёт вылетел к месту назначения.

— В момент получения анонимного сообщения пассажиры находились на борту самолёта. В соответствии с правилами авиационной безопасности они были высажены в здание аэровокзала. Воздушное судно, пассажиры, багаж и ручная кладь были дополнительно досмотрены, — говорится в сообщении авиакомпании.