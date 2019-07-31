Террористы напали на российский вертолёт в Мали

Город Гао находится на территории самопровозглашённого государства Азавад, которое добивается автономии от Мали.

В Мали террористы совершили нападение на вертолёт Ми-8 российской авиакомпании UTair. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошёл в аэропорту города Гао. Вертолёт был зафрахтован по контракту с ООН. Транспортное средство получило повреждения, которые будут ликвидированы силами авиакомпании. Отмечается, что экипаж успел скрыться и не пострадал.

Город Гао находится на северо-востоке центральной части страны — на территории самопровозглашённого государства Азавад.