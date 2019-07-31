Эксперты рассчитали, кому стоит пересесть с личных авто на такси

Жителям России, которые в год проезжают менее 5388 километров, дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование банка HSBC.

Специалисты объясняют такую ситуацию относительно высокой стоимостью машин на фоне сравнительно низких цен на услуги таксистов.

По этому соотношению РФ лидирует среди крупнейших стран. На второй строчке расположилась Индия с показателем 2731 километр ежегодно. Наиболее выгодно владеть личным автомобилем оказалось в Германии и США.

Представитель банка пояснил, что проводившие исследование эксперты оценивали стоимость автомобиля Toyota Camry в каждой конкретной стране, расходы на топливо и обслуживание машин, средние цены на такси и уровень доходов населения.

По данным HSBC, цена на поездки на такси в России в среднем на 75% меньше, чем в Соединённых Штатах. При этом годовая стоимость владения машиной в среднем меньше лишь примерно на треть.

— Таким образом, в России цены на такси пропорциональны доходам, а цены на автомобили непропорциональны. Поэтому сложилась такая ситуация, — сказал собеседник издания.

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