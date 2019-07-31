Принц Гарри признался, сколько детей они хотят с Меган Маркл

Откровенный комментарий герцог Суссекский дал во время беседы с доктором этнологии и послом мира ООН Джейн Гудолл.

Принц Гарри заявил, что хочет "максимум двоих детей". Об этом герцог Суссекский обмолвился во время интервью для Vogue, сообщается на официальном сайте американского телешоу NBC Today.

Принц рассказал, что не планирует становиться многодетным отцом, в тот момент, когда брал интервью у Джейн Гудолл, легендарного приматолога и активиста-эколога. Интервью с британским учёным герцог брал для специального номера британского Vogue, сентябрьским выпуском которого занимается его супруга Меган Маркл.

It was founded by Dr Goodall with just 12 Tanzanian High School Students from nine schools.

Roots & Shoots today involves students in over 50 countries with members ranging from pre-school through university. pic.twitter.com/qjHCq5uiXA — The Royal Family (@RoyalFamily) 24 июля 2019 г.

В тот момент, когда принц Гарри и Джейн Гудолл обсуждали вопросы об изменении климата и о том, что могут сделать люди, чтобы сберечь планету для будущих поколений, герцог отметил, что сейчас ещё больше осознаёт проблемы окружающей среды, поскольку стал недавно отцом.

— Теперь, безусловно, я смотрю на этот вопрос иначе. Я всегда хотел попытаться что-то для этого сделать, даже до того, как у меня появился ребёнок, и надеясь, что у меня будут дети, — отметил он.

На что Гудолл засмеялась и выразила предположение, что у герцога будет "не слишком много" отпрысков.

— Двое — максимум! — заверил её принц Гарри.

Напомним, первенец Меган Маркл и принца Гарри родился 6 мая. Герцог и герцогиня Суссекские разделили обязанности по уходу за новорождённым сыном — Меган кормит малыша грудью, а супруг меняет наследнику подгузники. В начале июля молодые родители крестили сына в часовне в Виндзорском замке.