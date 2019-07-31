В Татарстане предотвратили теракт

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Фото © ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане. По данным спецслужб, теракт готовили два сторонника ИГИЛ*, сейчас они задержаны.

На месте планируемого преступления задержаны осуществлявшие его подготовку два гражданина РФ, причастных к вербовке местных жителей в состав террористических структур и пропаганде терроризма, — цитирует ТАСС сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

У задержанных изъяли взрывчатые вещества и компоненты СВУ.

*Террористическая организация запрещена в России решением Верховного суда.

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