В Татарстане предотвратили теракт

ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане. По данным спецслужб, теракт готовили два сторонника ИГИЛ*, сейчас они задержаны.

— На месте планируемого преступления задержаны осуществлявшие его подготовку два гражданина РФ, причастных к вербовке местных жителей в состав террористических структур и пропаганде терроризма, — цитирует ТАСС сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

У задержанных изъяли взрывчатые вещества и компоненты СВУ.

*Террористическая организация запрещена в России решением Верховного суда.