Лукашенко и Зеленский пригласили друг друга в гости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским пригласил своего украинского коллегу посетить республику. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

— Александр Лукашенко пригласил президента Украины посетить Белоруссию в любое время и в любом формате. Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял, — сказано в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, в ходе беседы украинский лидер ещё раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес Лукашенко. Зеленский предложил коллеге посетить Украину в рамках второго форума регионов двух стран, который пройдёт в Житомире в октябре.

Лукашенко принял приглашение, подчеркнув, что видит высокую эффективность форума и пользу для экономик обоих государств.

Во время телефонного разговора главы двух стран также обсудили вопросы экономического взаимодействия, торговли и обеспечения национальной безопасности государств в энергетической сфере.