В Калининграде вылечили и отпустили в море двух тюленей — милое видео

Если при поступлении тюленята весили 11 и 13 килограммов, то при выпуске — уже 41 и 43.

В Калининградском зоопарке двух спасённых балтийских тюленей выпустили в море. Об этом пресс-служба учреждения рассказала Лайфу. Разрешение на возвращение животных в естественную среду обитания дал Росприроднадзор. Операция по выпуску прошла на Куршской косе.

— "Выпускниками" стали два из четырёх тюленей, прошедшие лечение и реабилитацию в зоопарке. Первый — молодой самец, найденный 3 апреля на пляже у посёлка Отрадное, — говорится в сообщении.

Напомним, что тюленёнок был сильно истощён, а также имел множественные кусаные раны. Его вес при поступлении был всего 11 килограммов. Второго тюленя весом 13 килограммов нашли 11 апреля на пляже в Янтарном. Его заметили отдыхающие. Животное тоже страдало от ран.

Оба тюленя прошли обследование, лечение и реабилитацию. На последнем этапе животных учили самостоятельно добывать пищу, сведя к минимуму контакт с человеком. К выпуску первый тюлень весил уже 41 килограмм, а второй — 43 килограмма.

Животных чипировали, чтобы при необходимости можно было узнать их нахождение.

В Калининградском зоопарке реабилитацию проходят ещё два балтийских тюленя. После получения разрешения от Росприроднадзора их тоже выпустят в море. Поскольку зоопарк не является реабилитационным центром, после обнаружения первого тюленёнка был объявлен сбор средств на его лечение. За четыре месяца было собрано около 170 тысяч рублей.

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