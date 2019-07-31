У украинской певицы украли икону в московском кафе

Речь идёт о Марии Россинской. Не расстраивайтесь, если слышите это имя впервые: мы тоже пишем об этой девушке в первый раз.

Украинскую певицу Марию Россинскую обокрали в одном из заведений на Тверской улице в центре Москвы. Добычей злоумышленника стала икона, которую артистка выложила из своей сумочки, а когда хватилась, не смогла её найти.

— Она оставила на полу без присмотра икону стоимостью пять тысяч рублей, а когда вернулась, иконы уже не было, — сообщил агентству городских новостей "Москва" знакомый с ситуацией источник.

Девушка обратилась с заявлением в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

Мария Россинская — восходящая звезда украинской сцены и участница популярных телешоу. По крайней мере, именно так о ней пару лет назад отзывалась местная пресса.

А ранее Лайф рассказывал, как украинскую певицу Maruv обокрали в киевском аэропорту. Из сумки звезды вытащили бижутерию, которую, возможно, приняли за бриллианты, золото и серебро.