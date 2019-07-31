Саратовский музыкант обвинил Фадеева и Серябкину в плагиате

В продюсерском центре Фадеева на просьбу прокомментировать ситуацию ответили отказом.

Саратовский музыкант-песенник Павел Петров обвинил в плагиате продюсера Максима Фадеева и бывшую участницу поп-группы Serebro Ольгу Серябкину, которая сейчас выступает под псевдонимом Molly. Об этом Петров заявил в видеообращении на своём YouTube-канале.

В частности, музыкант, более знакомый как Pashket V, считает, что продюсерский центр Фадеева для песни "Я просто люблю тебя" использовал заимствования из его композиции "День и ночь".

— Недавно я услышал песню, пела её певица Molly, и что-то мне показалась знакомой мелодия. Стал вспоминать, думал, The Beatles, Led Zeppelin, Юрий Лоза. И вспомнил. Нет, это же моя песня. Мелодия моей песни "Дни и ночи", — сказал Петров.

В подтверждение своих слов артист привёл "микс обеих песен", чтобы аудитория могла сравнить две мелодии. Кроме того, он отметил, что сочинил композицию "Дни и ночи" ещё в 2012 году, а песня Серябкиной вышла в 2016 году.

— Хотелось бы услышать мнение певицы Molly, а также продюсера Максима Фадеева. И хотелось бы узнать мнение Юрия Лозы, — заключил Петров.

Как уточняет РИА "Новости", эти обвинения в плагиате продюсерский центр Максима Фадеева комментировать отказался.

Ранее Лайф писал, что композицию "Грехи" певца Егора Крида пользователи Интернета назвали ворованной. Аудитория исполнителя назвала её плагиатом с композиции Blue американского рэпера Джейдена Смита, который приходится сыном голливудскому актёру Уиллу Смиту.