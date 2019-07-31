Чаевые официанту теперь можно оплатить банковской картой

Отмазки — в сторону! Отсутствие наличных денег при расчёте в ресторанах, барах и кафе — больше не аргумент.

Международная платёжная система Visa тестирует в России сервис безналичных чаевых, то есть вознаграждение официанту теперь можно оплатить банковской картой вместе со счётом. Для начала эксперимент "обкатают" в одном из ресторанов на Страстном бульваре в Москве, и, если всё пройдёт успешно, опцию будут применять не только в заведениях общепита, но и в отелях и салонах красоты.

— Мы смогли решить проблему, которая сейчас крайне актуальна как для посетителей ресторанов и кафе, так и для самого бизнеса: человек заплатил картой, а наличных для чаевых у него нет, — заявила генеральный директор компании в России Екатерина Петелина в ходе презентации, которая транслировалась в "Фейсбуке".

Схема работает следующим образом: после того как на терминале появится сумма для оплаты основного счёта, официант предложит посетителю ввести чаевые. Совокупный платёж спишется с банковской карты в один приём, но чаевые отправятся на личный электронный кошелёк официанта.

К слову, ранее россияне рассказали, как часто и сколько они оставляют чаевых. Оказалось, что лишь 18% наших сограждан регулярно поощряют работу обслуживающего персонала, в то время как 12% не делали этого никогда. Что касается размера чаевых, то, по мнению четверти опрошенных россиян, платить надо 9–10% от суммы счёта. В то же время пятая часть не готова платить свыше 5–6% от стоимости услуги.