В Уфе школьник потребовал 5 млн рублей, пригрозив взорвать гранату

В Уфе 12-летний ученик пятого класса позвонил в службу спасения и потребовал перечислить ему пять миллионов рублей. Он пригрозил, что взорвёт гранату, сообщает портал ProUfu.ru.
Как отмечается, правоохранители быстро установили личность школьника. Несовершеннолетнего поставят на профилактический учёт. В отношении его родителей составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребёнка.
Ранее Лайф рассказывал, как ученик российской школы подорвал в ней гранату "чисто для прикола".
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