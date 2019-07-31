В Уфе школьник потребовал 5 млн рублей, пригрозив взорвать гранату

Личность мальчика удалось быстро установить. Он будет поставлен на профилактический учёт.

В Уфе 12-летний ученик пятого класса позвонил в службу спасения и потребовал перечислить ему пять миллионов рублей. Он пригрозил, что взорвёт гранату, сообщает портал ProUfu.ru.

Как отмечается, правоохранители быстро установили личность школьника. Несовершеннолетнего поставят на профилактический учёт. В отношении его родителей составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребёнка.

Ранее Лайф рассказывал, как ученик российской школы подорвал в ней гранату "чисто для прикола".