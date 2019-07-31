МЧС сообщает об ухудшении ситуации с паводком в Приангарье

Ситуация с паводком в Иркутской области ухудшается, такие данные приводит МЧС России.

— Подтоплено 25 населённых пунктов. МЧС России усиливает группировку — прибыли силы из Бурятии. В пунктах временного размещения находится 509 человек, — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал Лайф, в конце июня в Иркутской области начались сильные паводки. Их жертвами стали 25 человек. В регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения, оказывается помощь населению. При этом в последние дни ситуация вновь осложнилась — 27 июля в регионе выпали крупные осадки, паводок начался вновь.

Вода пока остаётся почти в двух тысячах домов, при этом в наиболее пострадавшем городе — Тулуне — началось снижение уровня воды в реке Ия.