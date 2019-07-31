Россия приостановит ввоз персиков и слив из Китая

Вопрос восстановления торговли рассмотрят после инспекций мест производства, хранения и упаковки товаров.

Россельхознадзор с 10 августа приостанавливает ввоз на территорию России косточковых и семечковых культур из Китая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Данное решение принято в связи с продолжающимися случаями поставок в страну растительной продукции китайского происхождения, заражённой опасными, карантинными для России объектами, — уточнили в федеральной службе.

Под запрет попали яблоки, груши, айва, сливы, нектарины, абрикосы, персики, алыча, вишня и черешня.

Как отмечается, вопрос восстановления торговли будет рассмотрен после консультаций с китайской стороной и инспекций мест производства, хранения и упаковки растительных товаров.

Напомним, в прошлом году из-за персиковой плодожорки в Россию из Китая не пустили более 24 тонн овощей и фруктов.