Лайф публикует видео паники в "боинге", из которого дважды выводили пассажиров

Источник отмечает, что переполох на борту устроила одна из пассажирок, при этом вслед за ней отказалось лететь ещё 30 человек.

В распоряжении Лайфа оказался видеоролик из салона самолёта авиакомпании "Россия", который должен был вылететь из московского аэропорта Шереметьево в Хабаровск, но после нескольких происшествий пассажиры отказались лететь на этом судне. Источник Лайфа рассказал о том, что происходило на борту.

По его словам, поступило сообщение об угрозе взрыва на борту. Это официально подтверждает авиакомпания "Россия". После сообщения о минировании пассажиров вывели с борта, чтобы досмотреть самолёт.

Во второй раз им пришлось долго ждать, пока заработает вспомогательная система запуска двигателя. Тогда пассажиры и начали паниковать — отмечается, что переполох на борту начала одна из пассажирок. После этого 31 человек отказался лететь, а большинство пассажиров решили продолжить полёт на том же воздушном судне.

При этом, по словам источника, запаха гари, на который жаловались пассажиры, не было. Кроме того, мигание света, которое напугало людей, — это обычная ситуация при запуске от наземной установки. При этом на борту действительно был обнаружен дефект, но с ним самолёт спокойно может выполнять рейс.

Согласно правилам, после этого борт досмотрели вновь. В 05:45 утра он вылетел в Хабаровск.