Момент крушения грузового поезда в Чехии попал на видео

Ущерб от произошедшего ЧП оценили в 29 миллионов крон — почти 80 миллионов рублей.

В Чехии 28 июля с рельсов сошли локомотив и 13 вагонов грузового поезда. Авария произошла из-за того, что машинист в три раза превысил допустимую скорость, сообщает iDNES.cz со ссылкой на заявление гендиректора администрации железнодорожной инфраструктуры страны.

Вскоре после инцидента в Сети появилась случайно снятая с дрона запись момента крушения поезда. Её опубликовал местный житель, который снимал окрестности, где произошло ЧП.

Ущерб от случившегося оценили в 29 миллионов чешских крон (около 80 миллионов рублей), из которых 20 миллионов приходятся на повреждения состава, остальные девять — на повреждения железнодорожной линии.