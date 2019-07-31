Две женщины до полусмерти избили соперницу под Тверью

35-летняя пострадавшая попала в реанимацию. Её фотографии с больничной койки шокировали пользователей соцсетей: лицо напоминает один сплошной синяк.

Сотрудники полиции города Кимры задержали двух местных жительниц, которые в ночь на 30 июля с нечеловеческой жестокостью избили 35-летнюю горожанку. Изначально сообщалось, что на неё напали трое мужчин и нанесли ей тяжкие увечья, когда та отказала им в близости. Но оказалось, что тяжёлые травмы у потерпевшей — дело рук её знакомых женщин, а мотивом послужила ревность.

Как сообщают местные СМИ, в тот вечер женщины употребляли алкоголь, но не одни, а в компании мужчин. Один из них приглянулся потерпевшей, о чём она сообщила своим приятельницам. Но оказалось, что одна из них тоже имеет виды на этого молодого человека. Завязалась драка, которая закончилась для одной из женщин реанимацией. У пострадавшей травмы головы, тела, рук и ног, а на лице буквально нет живого места.

По данным РИА "Новости", участницы конфликта уже дают показания.

— Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что одна из женщин ранее судима, — сообщили агентству в региональном УМВД РФ.

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