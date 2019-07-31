Twitter заблокировал страницу Посольства РФ в Сирии после критики "Белых касок"

Аккаунт российской дипмиссии в Сирии в "Твиттере" был временно заблокирован администрацией соцсети. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в ЮАР.
The official account of the #Russian #Embassy in #Syria was blocked by @Twitter yesterday without any explanation. We consider it as act of #censorship & flagrant #violation of the #FreedomOfSpeech committed by the social media administration. pic.twitter.com/19fj4oliK1— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 31, 2019
— "Твиттер" заблокировал аккаунт Посольства РФ в Сирии после того, как оно разместило сообщение с основанной на фактах критикой "Белых касок", процитировав данные российского Минобороны, — говорится в сообщении.
В МИД России назвали действия администрации сайта цензурой и грубым нарушением свободы слова и призвали как можно скорее разблокировать страницу посольства.
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