Twitter заблокировал страницу Посольства РФ в Сирии после критики "Белых касок"

В МИД РФ назвали произошедшее грубым нарушением свободы слова и призвали администрацию разблокировать аккаунт.

Аккаунт российской дипмиссии в Сирии в "Твиттере" был временно заблокирован администрацией соцсети. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в ЮАР.

The official account of the #Russian #Embassy in #Syria was blocked by @Twitter yesterday without any explanation. We consider it as act of #censorship & flagrant #violation of the #FreedomOfSpeech committed by the social media administration. pic.twitter.com/19fj4oliK1 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 31, 2019

— "Твиттер" заблокировал аккаунт Посольства РФ в Сирии после того, как оно разместило сообщение с основанной на фактах критикой "Белых касок", процитировав данные российского Минобороны, — говорится в сообщении.

В МИД России назвали действия администрации сайта цензурой и грубым нарушением свободы слова и призвали как можно скорее разблокировать страницу посольства.