С Байконура стартовала ракета с грузовым кораблём "Прогресс МС-12"

На МКС будет доставлено 420 килограммов воды, 50 килограммов сжатого газа, продукты питания.

В Казахстане с космодрома Байконур в 15:10 мск стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-12". Запуск прошёл штатно, корабль выведен на околоземную орбиту.

Цель полёта — доставка на МСК топлива, воды и других необходимых грузов. В укладке грузового отсека корабля находятся научное оборудование и комплектующие для системы жизнеобеспечения. Также "Прогресс МС-12" доставит на станцию контейнеры с продуктами питания, одежду, медикаменты и средства личной гигиены.

На борту МКС прибытия корабля ожидают россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американцы Ник Хейг, Кристина Кук, Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.