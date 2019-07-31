Онколог: Курильщик по сути сам выбирает себе рак

Специалисты добавили, что каждое из табачных изделий провоцирует один из видов рака.

Учёные выяснили, что система нагревания табака IQOS, разработанная компанией Philip Morris International, наносит организму меньше вреда, чем обычные сигареты. Об этом журналистам рассказал замдиректора по лечебной работе НИИ клинической онкологии аппарата управления ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России Константин Лактионов.

— Если выбирать из двух зол меньшее, то точно вред от IQOS меньше, — подчеркнул эксперт в области клинической онкологии.

Лактионов добавил, что в процессе курения очень важна температура, при которой в организм попадают канцерогенные вещества. При этом, уточнил специалист, употребление табачных изделий является доказанным фактом развития десятка болезней и злокачественных образований.

— Начиная от рака лёгкого и заканчивая раком мочевого пузыря, раком кишки. Курение сигар предрасполагает к развитию рака ротовой полости, курение трубки — к развитию рака губы. Поэтому курящий может сам себе выбрать рак, который у него разовьётся, — сказал эксперт.

Ранее Лайф писал, что британские учёные из Кембриджского университета обнаружили связь между риском возникновения рака и рентгеном.